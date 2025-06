Ti slovenski glasbeniki in glasbenice praznujejo okrogli jubilej (Suzy) Slovenske novice Leto 2025 zaznamujejo številni karierni podvigi slovenskih glasbenikov. Častitljive obletnice delovanja praznujejo tako posamezniki kot skupine in prav vsi bodo oziroma so ob tej priložnosti že priredili nepozabni koncert. Izbrskali smo nekaj najbolj oboževanih, ki polnijo prizorišča in se lahko pohvalijo z bogato bero uspešnic.

