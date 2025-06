Nov volilni fiasko predsednice republike , tokrat ob njenem predlogu za varuhinjo človekovih pravic (zdaj je predlagala Dijano Možina Zupanc, tragikomično nasedlo doktorico prava in sedanjo namestnico varuha , ki je na glasovanju v državnem zboru dobila vsega 53 glasov, kar je dejansko še zelo daleč od dvotretjinske večine), lepo in brutalno hkrati razkriva ves blišč in bedo Nataše Pirc Musar. Njeno ...