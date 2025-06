Center za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana poroča o smrtnem primeru zaradi ugriza modrasa. “Danes je po več desetletjih prišlo do ugriza modrasa s smrtnim izidom. Izogibajte se kačam. V primeru ugriza čim prej pokličite pomoč na 112,” so na Facebooku zapisali na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo. Očitno je do tragedije prišlo včeraj, 24. junija. UGRIZ GADA IN MODRASA ...