V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so včeraj zabeležili tragičen dogodek, ko je ugriz modrasa privedel do smrti. To je prvi tovrstni primer v Sloveniji po več desetletjih, kar je na družbenem omrežju Facebook potrdil Miran Brvar, vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana. Modras je najbolj razširjena in največja strupena kača v Sloveniji. V Ljubljani prišlo do š ...