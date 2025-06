Na 26. redni seji mestnega sveta Ptuja so svetniki sprejeli več pomembnih odločitev, ki neposredno vplivajo na javne finance in vodenje javnih podjetij. Ključna poteza je bila potrditev spremembe proračunskega odloka za leto 2025, s katero so Javnim službam Ptuj dovolili precejšnje povečanje zadolžitve – z dosedanjih 800.000 evrov na kar 1.450.000 evrov. Takšna odločitev sproža vprašanja o dolgoro ...