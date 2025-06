Več kot mesec dni bo zaradi obnove v Ljubljani zaprta ta cesta Svet 24 Zaradi nadaljevanja obnove ceste in pločnikov bo od četrtka, 26. junija, po 9. uri do predvidoma 10. avgusta 2025 za ves promet zaprta Vodovodna cesta, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Sorodno

































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Romana Tomc

Aleš Primc