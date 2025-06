Popoldne in zvečer bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta. Po zadnjih izračunih kaže, da bo poleg severnih goratih območij prešla tudi nižinske in obmorske predele. Popoldne in zvečer se bodo najprej v gorah začele pojavljati nevihte, ki se bodo nato širile nad ostale predele. Med njimi bodo možne tudi močne nevihte z nalivi ali točo in močnimi sunki vetra. Civilna zaščita iz FJK je za vso d ...