Današnji dan bo eden najbolj vročih letošnjega poletja. Agencija RS za okolje (ARSO) opozarja na izredno visoke temperature, veliko toplotno obremenitev ter povečano nevarnost požarov v naravi. V četrtek bo večinoma sončno, zelo vroče in do večera suho. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 °C. Napoved za sosednje pokrajine Zvečer v Alpah lahko nastane ...