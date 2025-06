Do konca poletja bo zaprto pomembno ljubljansko krožišče N1 Od ponedeljka pa vse do konca avgusta bodo zaradi rekonstrukcije krožišča Žale zaprte Linhartova in Savska cesta ter Flajšmanova ulica.

