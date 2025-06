V ponedeljek, 30. junija, se v Ljubljani začenja obsežna rekonstrukcija krožišča Žale ter del Pokopališke in Flajšmanove ulice. Zapore okoli Žal Dela bodo trajala do 31. avgusta, v tem času pa bodo Linhartova, Savska cesta in Flajšmanova ulica zaprte za ves promet. Prevozna bo le povezava med Štajersko cesto in Pokopališko ulico, promet pa bo […] Prispevek V Ljubljani bo kaos, zaradi gradnje turbo ...