(IZ TISKANE DEMOKRACIJE) Obletnica prvih demokratičnih volitev in osamosvojitve: bo po 35 letih nov začetek? Demokracija Piše: Gašper Blažič Ali Slovenija ob 34. obletnici osamosvojitve in državnosti lahko sploh še razmišlja o »zgodbi o uspehu«? 35 let po prvih demokratičnih volitvah se zdi, kot da se sramujemo sprememb, ki smo jih dosegli v času slovenske pomladi. Toda nekaj je vendarle res: botri iz ozadja vsaj za zdaj še stavijo na Roberta Goloba, s čimer so na neki način pozitivno reagirali na kritiko Žige Turka ...