Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem dnevu državnosti v predsedniški palači sprejela več kot 300 obiskovalcev različnih generacij. Kot so sporočili iz urada predsednice, so državljani s svojo pristnostjo poskrbeli za prijetno vzdušje in utrip palače. Obiskovalci so si lahko ob obisku palače v več vodenih skupinah pod strokovnim vodstvom uslužbencev državnega protokola ogledali d ...