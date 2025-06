(VIDEO) Po hudi vročini Avstrijo zajele nevihte Demokracija Piše: C. R., STA Po hudi vročini, ki je zajela Slovenijo in njeno soseščino, so v Avstriji danes že divjale nevihte in povzročale škodo. V kraju Fügen na Tirolskem točo, veliko tudi pet centimetrov, odstranjujejo z lopatami in bagri. Nevihte z močnim vetrom in točo so zajele tudi območje Gradca na avstrijskem Štajerskem. Heavy rainfall and flash floods in Tyrol – Austria 🇦🇹 a short while ago 🚨

