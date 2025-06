Na Planini razbite strehe in avtomobili, na tleh še vedno nanosi toče 24ur.com Iz Italije je ponoči v Slovenijo prišel močnejši nevihtni sistem. Neurje, ki so ga spremljali močni nalivi s strelami in silovitimi sunki vetra, je na območju Postojne in Logatca sredi noči znova udarilo s točo. Poškodovane so strehe, razbijata okna, uničene fasade, poškodovani pa so tudi številni avtomobili. Na Goriškem je medtem največ težav povzročal veter, ki je podiral drevesa. Eno od teh je...

