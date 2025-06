Tovorni promet čez poletje omejen tudi ob sobotah Primorske novice Od danes do vključno 7. septembra bo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, poleg nedelj in praznikov veljala tudi ob sobotah. Ob sobotah bo veljala od 8. do 13. ure (na določenih primorskih cestah od 6. do 16. ure), ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro.

