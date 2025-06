Tovornjak na štajerski avtocesti odstranjen, odsek med Šempetrom in Žalcem znova odprt RTV Slovenija Na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru so odstranili tovornjak, ki je po trku zgorel zjutraj, promet pa je po skoraj petih urah spet stekel po prehitevalnem pasu. Na štajerski avtocesti sicer v obe smeri nastajajo daljši zastoji.

