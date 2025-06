Štajerska avtocesta bo zaprta še nekaj ur Lokalec.si Štajerska avtocesta bo med Šempetrom in Žalcem proti Celju predvidoma zaprta do 12. ure. Odstranjevanje zgorelega tovornjaka. Nastaja zastoj 3 – 4 kilometre, poroča Prometno informacijski center za državne ceste. Promet je med Šempetrom in Žalcem preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, na izvozu Šempeter je tudi zastoj. Osebna vozila lahko avtocesti zapustijo že na Vranskem ali pri Šentrupertu. Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Vransko – Šentrupert – Žalec.

