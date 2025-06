Koliko bo Slovenija namenila za obrambo? Radio Ognjišče V ponedeljek bodo vladne stranke na mini koalicijskem vrhu spregovorile o izpolnjevanju zavez glede obrambnih izdatkov. V Levici in SD niso naklonjeni, da bi za obrambo šlo 5 odstotkov BDP, kot je bilo dogovorjeno na nedavnem vrhu NATA. Opozorili so celo, da je premier Robert Golob zavezo sprejel mimo njih, pozneje pa so interni vladni dokumenti pokazali, da bi s tem morali biti ...

Sorodno



























Omenjeni BDP

Robert Golob

SD Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Tina Šutej

Kristjan Čeh

Janez Janša