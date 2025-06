Golob: Dvig obrambnih izdatkov tudi za civilno zaščito in infrastrukturo SiOL.net Slovenija se v Haagu ni brezpogojno zavezala k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, je za TV Slovenija povedal Robert Golob. Po burnih odzivih znotraj koalicije in javnosti je v intervjuju poudaril, da gre za nezavezujočo deklaracijo, ki vključuje varovalke, in da Slovenija ostaja pri zavezi, potrjeni v državnem zboru: 2 odstotka letos in postopni dvig na 3 odstotke do leta 2030. Ob tem ...

