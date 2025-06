Robert Golob: Slovenija je zavezana samo v DZ potrjeni obrambni resoluciji SiOL.net Premier Robert Golob je po današnjem srečanju koalicije za TVS ocenil, da so prišli do skupnega razumevanja, da bodo zaveznice v Natu pritiskale in predlagale višanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, Slovenija pa je zares zavezana le obrambni resoluciji. Ta predvideva dvig izdatkov na dva odstotka BDP še letos, do leta 2030 pa na tri.

Sorodno

















































Omenjeni BDP

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Borut Sajovic

Matjaž Han

Primož Roglič