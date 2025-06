Policisti ob kontroli tujega kombija odkrili ukradena električna kolesa Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč v katerih sta se dve osebi lahko telesno poškodovali, tri kazniva dejanja, pet kršitev javnega reda in miru, pridržali eno osebo, prijeli štiri tujce, ki so v našo državo vstopili na nedovoljen način ter dve povoženji divjadi.

Sorodno





































Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Darko Jorgić

Branko Grims

Aleksander Jevšek