Primite se za denarnice: Opolnoči se bodo spet podražila goriva Demokracija Piše: C. R., STA Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina se bo podražil za dva centa na 1,465 evra, liter dizelskega goriva in kurilnega olja pa ob znižanju trošarin za štiri cente na 1,498 evra oziroma 1,097 evra. Trošarino za dizelsko gorivo je vlada na današnji dopisni seji znižala z 0,45878 evra na liter na 0,43

