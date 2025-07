Od polnoči so se cene bencina, dizla in kurilnega olja nekoliko dvignile. Liter bencina je dražji za dva centa in zdaj stane 1,465 evra. Pri dizlu in kurilnem olju je bila podražitev še višja, a je vlada hkrati znižala trošarine, zato je končna podražitev manjša. Nove cene bodo veljale do 14. julija. Trošarine za dizel […] Prispevek Vlada znižala trošarine, cene goriva kljub temu višje izvira s po ...