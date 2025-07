Pogonska goriva so se podražila Primorske novice Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja so se opolnoči zvišale. Liter bencina se je podražil za dva centa na 1,465 evra, liter dizelskega goriva in kurilnega olja pa ob znižanju trošarin za štiri cente na 1,498 evra oziroma 1,097 evra. Nove cene bodo veljale 14 dni, torej do vključno 14. julija.

