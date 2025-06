Z današnjim dnem bodo plače in pokojnine v Sloveniji nižje zaradi uvedbe obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga plačujejo delodajalci, delojemalci in upokojenci. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se postopno izvaja od januarja lani, z današnjim dnem uvaja oskrbo na domu, a hkrati sproža ostre kritike zaradi previsokih prispevkov, nepregledne porabe sredstev in kaotične priprave zakona. ...