Od danes nova dajatev: Koliko boste plačali in kaj ranljivi za to dobijo? Maribor24.si Z današnjim dnem bodo delavci, delodajalci in upokojenci začeli plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, v zameno pa bodo najranljivejšim na voljo storitve, ki jih doslej ni bilo.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Aleksander Jevšek

Borut Sajovic

Matjaž Han

Asta Vrečko