Piše: Vida Kocjan Z današnjim dnem, 1. julijem, so plače, pokojnine in prihodki podjetnikov in kmetov, pa tudi nekaterih študentov nižje. Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je določila obvezno plačilo davka na dolgotrajno oskrbo. Denar bodo zbirali na zalogo, je nedavno povedal Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost iz vrst Levice, tudi ustanovitelj skrajno levičarskega ...