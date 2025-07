Do decembra pavšalna izplačila za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu Vlada RS 21. junija 2025 je začela veljati novela Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1B). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo v skladu z novelo v obdobju od 1. julija do 30. novembra 2025 izvajalcem dolgotrajne oskrbe na domu za opravljene storitve dolgotrajne oskrbe in storitve koordinatorja dolgotrajne oskrbe nakazoval pavšalna izplačila na uporabnika in njegovo kategorijo dolgotrajne oskrbe.

