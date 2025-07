Dober mesec po začetku prenove podnebnega observatorija na Kredarici starega prizidka ni več, so včeraj sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Na Kredarici so namreč konec maja s položitvijo temeljnega kamna slovesno obeležili začetek prenove podnebnega observatorija. V prvi fazi so sledila rušitvena dela, v naslednji fazi pa bo izvajalec začel opravljati betonska gradbena dela. Ta teden Sloven ...