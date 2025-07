Občasne popolne zapore ulic v okolici Osnovne šole Šmarje Primorske novice V Šmarjah hitijo z gradnjo nove telovadnice. Zaradi zahtevnega prevoza in vgradnje armiranobetonskih strešnih nosilcev bodo od jutri do predvidoma nedelje občasne, polurne popolne zapore prometa na posameznih ulicah v okolici šole in telovadnice. Prav tako bo občasno lahko oviran promet od krožišča pri restavraciji Trije lovci do Šmarij.

