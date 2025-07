Vuzenica uspešna na razpisu za sofinanciranje pumptracka Lokalec.si Občina Vuzenica je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport s čimer so si zagotovili sofinanciranje spretnostnega poligona oz. pumptracka v višini 50.000 evrov. Poligon bo umeščen v športni park pri OŠ Vuzenica na nekdanjem igrišču za petanko in bo predvidoma končan že v letošnjem letu, poroča župan občine Vuzenica Franjo Golob. Dejal je: “Iz zanesljivih virov ...

