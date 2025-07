Piše: C. R. Včeraj nekaj po 17. uri so bili policisti Policijske postaje Krško obveščeni o prometni nesreči na območju Senovega. Po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje v nepravilni smeri izgubil oblast nad vozilom in trčil v vozilo, ki ga je vozil 19-letnik. Ker je povzročitelj kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu po ...