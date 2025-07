V prometni nesreči umrl 46-letni motorist 24ur.com V prometni nesreči v Šmartnem pri Slovenj Gradcu je umrl 46-letni motorist, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila okoli 19.30, ko je motorist v desnem ovinku izgubil nadzor in padel po vozišču. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju, so še zapisali celjski policisti.

