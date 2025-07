73-letni kolesar, ki je v četrtek zjutraj na kolesarski stezi Preddvor-Srednja Bela med vožnjo po klancu navzdol zapeljal s steze in trčil v drog javne razsvetljave, je v bolnišnici podlegel poškodbam, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. O nesreči bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so dodali.