V nesreči hudo poškodovan 7-letni otrok na rolerjih Lokalec.si Policisti PP Krško so bili 6. 7. nekaj po 10. uri obveščeni o hudi prometni nesreči v Brestanici z udeležbo otroka na rolerjih in voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je za trčenje odgovoren otrok, ki se je na rolerjih z veliko hitrostjo pripeljal iz neprednostne ceste in trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je po prednostni cesti pravilno peljal 59-letni voznik. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić