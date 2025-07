Numerološka napoved za julij: Mesec resnice, ki prinaša osvoboditev (Suzy) Slovenske novice Julij bo mesec razkrivanja globin naše podzavesti in prepričanj ter mehanizmov, za katere bi lahko prisegli, da jih nimamo. To bo čas duhovne rasti, osebnostne preobrazbe in predvsem prepoznavanja razsežnosti globin naše podzavesti in nas.

