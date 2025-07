Maja Rijavec in Alenka Kreč Bricelj: Ko smeti postanejo sporočilo (Suzy) Slovenske novice »Oh, te prelepe smeti! Vsaka, še tako nam ljuba, stvar enkrat postane smet,« na svoji spletni strani opominja podjetje Smetumet. Seveda ne gre za klasično podjetje, Smetumet so izdelki, delavnice in družbene aktivnosti, ki nastajajo iz smeti zaradi smeti. Z igrivo reciklažo in edinstvenim dizajnom. Maja in Alenka sta iskrivi sogovornici, tvorita kolektiv z več pogledi na življenje, a enim odnosom do smeti. Glamuroznim.

Sorodno

























































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić

Robert Golob