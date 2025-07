Izpuščanje vadbe na počitnicah: da ali ne? Odgovarja osebna trenerka Slovenske novice Šport je bil že od mladih let življenjsko poslanstvo Nives Orešnik, priznane osebne trenerke in voditeljice skupinskih vadb. Po izobrazbi sicer akademska slikarka kot profesionalna vaditeljica vodi treninge ter funkcionalne pilates in plesne programe.

Sorodno









































































Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Mezgec

Mario Galunič