“Če SD in Levico tako motijo obrambni izdatki in vse kar je v zvezi s tem, potem, dragi moji, pojdite iz vlade. Rajši danes, kakor jutri, bomo vsaj vedeli, pri čem smo.” PORTAL PLUS Evropski poslanec, nekdanji premier in obrambni minister Marjan Šarec se je pa malce razhudil. (Vir: FB Marjan Šarec)

