Kakšna bo usoda referendumov o dvigu obrambnih izdatkov in o članstvu v Natu? RTV Slovenija Politiko zaposlujejo premisleki o usodi referendumov o dvigu obrambnih izdatkov in o članstvu v Natu. Ob nekaterih ocenah, da so politična preračunavanja, ki so pripeljala do napovedi obeh referendumov, šla predaleč, politika išče zdaj rešitve.

Sorodno