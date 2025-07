Bo koalicija preživela predlog referenduma o Natu? Svet 24 Vrhunec političnega dogajanja ta teden bo predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga napoveduje stranka Svoboda. Ta poteza je odgovor na petkovo glasovanje v Državnem zboru, kjer so poslanci, vključno s koalicijskima partnericama SD in Levico, podprli razpis referenduma o obrambnih izdatkih, proti volji Svobode. Napetosti v vladajoči koaliciji naraščajo, predsednica države pa poziva k dialogu in preprečevanju mednarodne sramote.

