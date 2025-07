Philipsen Tour sklenil s premaknjenim zlomom ključnice in zlomljenimi rebri 24ur.com Belgijski kolesar Jasper Philipsen jo je v tretji etapi dirke po Franciji hudo skupil. Zmagovalec prve etape letošnjega Toura je med sprintom pred letečim ciljem grdo pristal na tleh in takoj je bilo jasno, da z dirkanjem ne bo mogel nadaljevati. Po najnovejših informacijah je utrpel premaknjen zlom ključnice in vsaj eno zlomljeno rebro.

