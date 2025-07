Vseh sto zmag fenomenalnega Tadeja Pogačarja, šteti jih je začel na Portugalskem #video Sportal Tadej Pogačar je včeraj, v četrti etapi Dirke po Franciji, v svoj kolesarski življenjepis vpisal jubilejno stoto zmago. Od prve v drugi etapi kolesarske dirke po Algarvu, 21. februarja 2019, je minilo zgolj šest let in slabih pet mesecev ali natančneje 2.329 dni. Poglobili smo se v prvi intervju s Pogačarjem za bralce Sportala, ki sega v marec 2019, in preverili, kje vse je prvi kolesar sveta slavil vmes.

Sorodno















































Omenjeni Francija

Portugalska

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Matjaž Han