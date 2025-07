Olajšanje za Rogličevo ekipo: po padcu na Touru brez zlomov Sportal Po padcih Jordija Meeusa in Laurenca Pithieja v tretji etapi Dirke po Franciji so iz ekipe Red Bull–Bora-Hansgrohe sporočili spodbudno novico: ni zlomov, oba naj bi lahko nadaljevala dirko. To je pomembna vest tudi za Primoža Rogliča, ki v boju za najvišja mesta potrebuje močno podporo ekipe.