Poslance in župane pozivamo k zaobljubi za življenje! Avto.info Zavod VOZIM danes začenja gverilsko akcijo v okviru iniciative Heroji furajo v pižamah. S to drzno in nekonvencionalno potezo pozivajo slovenske poslance, poslanke in lokalne odločevalce k podpisu zaobljube: »Heroji med odločevalci furajo brez alkohola in drog!«. S to akcijo želijo poudariti, kako pomembno vlogo imajo odločevalci pri ustvarjanju varnejše družbe in zmanjševanju vožnje pod v...

