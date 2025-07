Poziv poslancem in županom: Zavežite se, da boste za volanom brez alkohola in drog 24ur.com Zavod Vozim in iniciativa Heroji furajo v pižamah sta začela gverilsko akcijo Heroji med odločevalci furajo brez alkohola. Z njo politike in župane pozivajo k javni zavezi: brez alkohola in drog za volanom. Kot so poudarili, se odgovornost za varnost na cestah začne pri zgledih. Ob tem so izrazili tudi jasno nasprotovanje ponovne obravnave spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi dovo...

