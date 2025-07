Đoković v sanjski polfinale s Sinnerjem, Žiga Šeško v četrtfinalu mladinskega turnirja Sportal Drugi polfinalni par letošnjega WImbledona v moški konkurenci je Jannik Sinner - Novak Đoković. Italijan je po dveh urah in 20 minutah premagal Bena Sheltona, Srb pa je bil v treh urah in 13 minutah s 6:7, 6:2, 7:5, 6:4 boljši od Flavia Cobollija. V mladinskem delu je nov podvig uspeh slovenskemu 16-letniku Žigi Šešku, ki je v osmini finala s 7:6 in 6:2 premagal Nikito Bilozertseva.

