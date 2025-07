Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner sta letošnja finalistka turnirja za grand slam v Wimbledonu. Alcaraz je na današnjem prvem polfinalnem dvoboju premagal Američana Taylorja Fritza s 6:4, 5:7, 6:3 in 7:6 (6), Sinner pa je bil na drugem boljši od Srba Novaka Đokovića s 6:3, 6:3 in 6:4.



