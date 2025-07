Obeta se sanjski polfinale v Wimbledonu, Đoković vs. Sinner - takole jima je uspelo Ekipa Srbski as Novak Đoković je zadnji polfinalist teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu. Osemintridesetletni Beograjčan je v četrtfinalu s 6:7 (6), 6:2, 7:5, 6:4 ugnal Italijana Flavia Cobollija. Tudi v polfinalu, zanj že rekordnem 14. na sveti travi, mu bo nasproti mreže stal Italijan, in sicer Jannik Sinner.



