Ob 30. obletnici spomina na genocid v Srebrenici pozivamo k miru in spoštovanju žrtev Vlada RS Danes obeležujemo mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici. To je dan, ko se spominjamo 8.372 žrtev in dan, ko se znova odprejo rane Mater Srebrenice in drugih preživelih, ki so izgubili svoje ljubljene, može, sinove, brate. V mislih smo z njihovo globoko bolečino in žalostjo.

